إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس

فلسطين اليوم

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغريبة المحتلة، بعدة آليات عسكرية تُرافقها جرافة، وشرعت بعمليات تجريف للشوارع والبنى التحتية والمنشآت.

واقتحمت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" تُرافقها جرافة ضخمة من طراز "D9" فجر اليوم مخيم بلاطة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات "عنيفة" مع الشبان تخللها عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وشرعت جرافة الاحتلال بعمليات تجريف وهدم للمنشآت والبنى التحتية داخل مخيم بلاطة، لا سيما في منطقة شارع المدارس، تزامنًا مع هدم صرح الشهيد موسى جبريل.

وذكر سكان محليون، أن مقاومين فلسطينيون فجّروا عبوة ناسفة محلية الصنع بآلية إسرائيلية عسكرية داخل أزقة مخيم بلاطة، خلال الاقتحام.

من جانبها، أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية من الجسم لفتى (17 عامًا) ونقلته لاستكمال العلاج في مشافي نابلس