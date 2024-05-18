استشهاد المقاوم إسلام خمايسة وإصابة 8 مواطنين بقصف إسرائيلي على مخيم جنين

فلسطين اليوم

استشهد القيادي بكتيبة جنين إسلام خمايسة وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وزفّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "الشهيد القائد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية على مخيم جنين".

وقالت سرايا القدس، في بيان مقتضب، إن خمايسة هو أحد قادة كتيبة جنين، وقد ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين، مضيفة: "تعاهد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن شهيدًا و5 إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت 3 إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلًا بحارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى لاستشهاد خمايسة وإصابة عدد آخر من المواطنين.

وفي بيان لجيش الاحتلال، قال إن "طائرة مقاتلة أغارت قبل قليل على هدف في جنين بالضفة الغربية".