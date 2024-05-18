فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو لتنفيذ عملية اغتيال غادرة تطور خطير، وهو إقرار من العدو بعجزه أمام أبطال كتيبة جنين وفشله الميداني أمام صمود أبناء المخيم".

وأضافت الحركة في بيان عقب عملية اغتيال نفذتها طائرة حربية إسرائيلية الليلة، استهدفت القائد في كتيبة جنين إسلام خمايسة، أن "العدو قرر نقل إجرامه في الضفة المحتلة إلى مستويات أعلى من الإجرام وإيقاع أكبر عدد من الإصابات بين المدنيين والآمنين".

وأضافت: "ما أقدم عليه العدو من الإغارة على مبنى سكني وتدميره، موقعاً عدداً من الإصابات في صفوف أهالي المخيم، هو جريمة حرب موصوفة، واستكمال لحرب الإبادة ضد شعبنا في الضفة كما في غزة، لا يمكن السكوت عليها".

وأكدت أن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وإجرام العدو ونازيته لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهة العدو والدفاع عن شعبنا".