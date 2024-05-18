804 مساجد دمّرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة

فلسطين اليوم

دمّر الاحتلال الإسرائيلي 804 مساجد بشكل كلي وجزئي، إضافة لتدمير 3 كنائس في قطاع غزة، خلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الأوقات والشؤون الدينية بغزة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانلها ، إن المساجد كان لها نصيب كبير من التدمير والعدوان الفاشي الغاشم على قطاع غزة، إذ سوّت صواريخ وقنابل الاحتلال "604" مساجد بالأرض ودمرتها تدميرًا كاملاً، وأكثر من "200" مسجدٍ تضررت بأضرار جزئية بليغة، إضافة إلى تدمير 3 كنائس.

وأشارت إلى أن لاحتلال استهدف 60 مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة، مضيفة أن إجرام الاحتلال زاد بنبش القبور، وسرقة أكثر من 1000 جثمان من جثامين الأموات والشهداء والتمثيل بها بعد قتلهم بطرق همجية وحشية.

إضافة إلى ذلك، دمّر الاحتلال الإسرائيلي 15 مقرًا تابعًا للوزارة وعلى رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خانيونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية بنين، وكلية الدعوة "فرع الشمال".