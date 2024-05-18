شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منازل في مناطق متفرقة بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ225 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

واستشهد فلسطينيان، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط رفح ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط مدينة رفح.

وأغارت طائرات الاحتلال على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي جباليا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المخيم، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الأشخاص في قصف نفذته طائرات حربية على محيط المستشفى الإماراتي في تل السلطان غرب غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر إطلاق آليات جيش الاحتلال النيران بكثافة صوبهم، بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب شرق رفح، نقلوا على إثرها الى مستشفى الكويت التخصصي غربا.

وأطلقت طائرات الاحتلال النيران بكثافة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.

وقالت مصادر طبية، إن آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزل عائلة اصليح في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامنا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، نقلوا على إثرها الى مستشفى المعمداني.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 35,303 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء،79,261 إصابة ، في حصيلة غير نهائية.