"جيش" الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل أحد جنوده خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر، فإنّ الرقيب بن أفيشاي من نهاريا، وهو جندي في سرية الاتصالات المحوسبة، لواء المظليين، قُتل في معركة في شمال قطاع غزة.

ويوم الخميس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 5 جنود من الكتيبة 202، لواء المظليين، وإصابة 8 آخرين في تفجير مبنى في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أنّ مقاتلين من الكتيبة 82 رصدوا ماسورة سلاح تخرج من أحد المباني، وأطلقوا عليها قذيفتين، من دون أن يعلموا أنها المقرّ الميداني لنائب قائد كتيبة المظليين 202.

وأشار الموقع إلى أنّ التحقيق الأولي كشف أنّ القوة الإسرائيلية المدرّعة ظنّت خطأً أنهم مقاتلون فلسطينيون.

يأتي ذلك في وقتٍ وصفت فيه وسائل إعلام عبرية المعارك، شمالي القطاع وجنوبيه، بـ"الشرسة"، وتخلّلتها أحداثٌ صعبة.