الصراعات تتفاقم.. خلافات حادة بين بن غفير وآيزنكوت داخل الكابينت

فلسطين اليوم

كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، عن خلافات حادة نشبت "بين الوزيرين إيتمار بن غفير وغادي آيزنكوت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أمس".

والخلافات اندلعت، بحسب الموقع الإسرائيلي، بعد تصريحات آيزنكوت بأن اجتماعات "الكابينت المستمرة منذ أشهر لا تنتهي بقرارات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد علقت، أمس الخميس، على تصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّها "تكشف عن خط صدع تفاقم تدريجياً في القيادتين السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة".

وكان غالانت قد صرّح بأنّه سيُعارض "أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة"، لأنّه "سيكون دموياً ومكلفاً، وسيستمر أعواماً".

وفي هذا الإطار، قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، إنّ "غالانت، خرج ولأول مرة بقوةٍ في العلن، ضد السياسة التي يقودها نتنياهو، حيث حذّر من أنّ رفض الأخير، مناقشة إنشاء بديل حكومي لحماس في قطاع غزة، يمكن أن يقوّض الإنجازات العسكرية للجيش في الحرب، ويورط إسرائيل لفترة طويلة في قطاع غزة".