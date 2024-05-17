آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات دعم لغزة تحت شعار "غزة مقبرة الغزاة"

فلسطين اليوم

شارك آلاف الأردنيين في عدد من المسيرات الشعبية في مختلف محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "رفح تقاوم غزة مقبرة الغزاة الصهاينة".

ودعا المشاركون في الفعاليات التي دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (حزبي نقابي)، بوضع "حد للعدوان الصهيوني الغاشم الذي يمارس كل السياسات الوحشية في غزة من تجويع وتنكيل وأسر وقصف وهدم للضغط على المقاومة الفلسطينية التي تفكك المشروع الصهيوني كل يوم بصمودها".

وردد المشاركون في الفعاليات شعاراتٍ تشيد بالمقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة وأبطالها بوجه العدوان المتواصل منذ أكثر من 224 يومًا.

ففي العاصمة الأردنية عمّان شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، تنديدا بالعدوان العسكري لجيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتأكيدا على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدثون خلال المسيرة إن الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أبناء غزة تأتي بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي، مؤكدين أن الولايات المتحدة شريكة في تلك الإبادة الجماعية.

ودعوا لاتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ دول العالم مواقف جادة وقوية حيال الجرائم التي تجاوزت كل الحدود، خاصة مع بدء العدوان البري على رفح، والقصف العشوائي على شمال غزة.

وفي محافظة اربد انطلقت مسيرة من أمام مسجد الهاشمي وسط المدينة، لتؤكد على التضامن الشعبي الأردني مع الأهل في قطاع غزة والمطالبة بكسر الحصار الظالم عنها.