"الأغذية العالمي": تصعيد النشاط الإسرائيلي في رفح يهدد بوقف العمليات الإنسانية في غزة

فلسطين اليوم

طالب "برنامج الأغذية العالمي"، التابع للأمم المتحدة، بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة، لأنها "شريان حياة" للفلسطينيين.

وحذّر من أن "تصعيد النشاط العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح يهدد بتوقف العمليات الإنسانية" في قطاع غزة.

وفي السياق، كانت منظمة "أوكسفام" الخيرية قدّرت أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يضطرون إلى العيش على 245 سعرة حرارية في اليوم، مُشيرةً إلى أنّ هذا المعدل أقل من 12% من متوسط الاستهلاك، الذي يحتاج إليه الناس.

ووفق التقرير الصادر عن المنظمة، الشهر الفائت، فإنّ الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة يعيشون على أقلّ من علبة فول، أو ما متوسطه 245 سعرةً حراريةً يومياً، في الوقت الذي يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في خنق وصول المساعدات إلى القطاع المحاصَر.

ويشير التقرير، بشأن مقدار المدخول من السعرات الحرارية، إلى أنَ الفلسطينيين في شمالي غزة يستهلكون أقل من 12% من السعرات الحرارية اللازمة والموصى بها، وهي 2100 سعرة حرارية يومياً.

وارتكب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مجزرة، في أثناء انتظار المدنيين للحصول على مساعدات وأكياس للطحين، في استهتار وتجاوز فاضحَين لكل المواثيق الدولية.