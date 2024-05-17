الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد إسقاط الطائرة الأميركية "MQ-9" بصاروخ أرض - جو

فلسطين اليوم

نشر الإعلام الحربي اليمني، اليوم الجمعة، مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية طائرة "MQ-9" الأميركية، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة مأرب.

ويُظهر المقطع المصوّر رصد الطائرة الأميركية في أجواء مأرب، ثمّ إطلاق صاروخ أرض - جو، يمني التصنيع، في اتجاهها.

وتوثّق المشاهد لحظة إصابة الصاروخ للطائرة الأميركية بصورة مباشرة، وسقوط حطامها على الأرض.

وكان المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أفاد، في وقتٍ سابق، اليوم، بأنّ الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أميركيةمن طراز "MQ-9" في أجواء مأرب، شمالي شرقي اليمن.

وقال سريع، في بيان، إنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت الطائرة بصاروخ أرض - جو، محلي الصنع، مضيفاً أنّ "هذه الطائرة هي الرابعة، التي يتم إسقاطها، خلال معركة الفتح الموعود، والجهاد المقدّس، إسناداً لقطاع غزّة، منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023".