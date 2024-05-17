الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بقطاع غزة.

والخميس الماضي أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهذه هي العملية الثانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ذاتها، حيث أعلن في 21 فبراير/ شباط الماضي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بزعم استهداف "بنية معادية تابعة لحركة حماس"، وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.