الأونروا: نزوح 630 ألفا من رفح

فلسطين اليوم

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح القسري من رفح منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي عليها في 6 مايو المجاري.

وقالت أونروا عبر منصتها على "اكس" اليوم الجمعة، إنه ‏منذ بدء الهجوم العسكري على ⁧‫رفح‬⁩ في 6 أيار/مايو، أُجبر أكثر من 630,000 شخص على الفرار من المنطقة، فيما لا يزال سكان ⁧‫غزة‬⁩ يتعرضون للتهجير القسري، مشددة على وجوب اطلاق النار فورا.

وأشارت إلى أن الكثيرين لجؤوا إلى دير البلح، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية.

وأصدرت قوات الاحتلال في 6 مايو/أيار الجاري أوامر تهجير طالت 250 ألف نسمة شرق رفح، وسط قصف عنيف قبل أن تبدأ بعد ساعات توغلا وتحتل معبر رفح الحدودي وتخرجه عن الخدمة.

وفي الأيام التالية وسعت قوات الاحتلال عدوانها واصدرت المزيد من أوامر التهجير وسط المزيد من القصف الذي أدى إلى مئات الشهداء والجرحى.

وكانت رفح الملاذ الآمن لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة قبل أن يبدأ عشرات الآلاف النزوح التدريجي منها على وقع التهديدات باجتياحها، وفور الاجتياح بدأت عمليات نزوح جماعية دون توفر مقومات وأماكن لاستقبالهم.