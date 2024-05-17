استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

فلسطين اليوم

استشهد شاب، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس قبل 11 يوما.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بنابلس استشهاد الشاب ليث نديم حنني (20 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات سابقة مع قوات الاحتلال في بيت فوريك.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب حنني أصيب بجراح خطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك في السادس من مايو/ أيار الجاري، وخضع للعلاج في مستشفى النجاح قبل أن يعلن عن استشهاده ظهر اليوم.