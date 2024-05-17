فيفا يدرس فرض عقوبات على أندية ومنتخبات الاحتلال

فلسطين اليوم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إنه سيطلب استشارة قانونية بشأن طلب فلسطيني بتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح أن الفيفا سيعقد جلسة استثنائية قبل 20 يوليو المقبل لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدما.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مارس الماضي بطلب من الفيفا لفرض عقوبات على أندية ومنتخبات الاحتلال ردا على الانتهاكات التي يرتكبها في فلسطين، واستشهاد ما لا يقل عن 180 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمكونة من 47 عضواً أعربت عن دعمها الكامل لمقترح المشروع المقدّم من الاتحاد الفلسطيني إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، بإيجاد حلول سريعة وفعالة في مواجهة الانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال.