إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الإسرائيلي من الرسو في موانئها

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة: إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة للكيان الإسرائيلي بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجة بجنوب شرق البلاد.

وأضاف ألباريس، أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى الكيان منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".