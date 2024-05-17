30 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال والحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 30 ألف مصلٍّ تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه.

وتعمدت قوات الاحتلال التضييق على المصلين، حيث فرضت قيوداً على الوافدين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين وفتشتهم.

ونشرت قوات الاحتلال الحواجز في محيط باب الأسباط تزامناً مع توافد الأهالي لأداء صلاة الجمعة، كما اعتدت على شاب ومنعته من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد إياد العباسي أثناء دخوله للأقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة في رحاب المسجد الأقصى.