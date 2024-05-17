تشييع جثمان الشهيد كريم اعمير في بلدة بلعا شرق طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة طولكرم، بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما)، في بلدة بلعا شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وجاب شوارع المدينة باتجاه دوار شويكة، قبل نقل الجثمان بالمركبات إلى مسقط رأسه بلعا، باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من والديه وأقربائه، ومن ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في ساحة مدرسة ذكور شهداء بلعا الثانوية، قبل مواراته في ثرى مقبرة الشهداء في البلدة.

وكان الشهيد اعمير قد استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة فجر اليوم الجمعة، وسط إطلاقها للرصاص الحي بكثافة.