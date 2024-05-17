تحذير أممي من توقف أعمال الإغاثة في غزة "نهائيا" خلال أيام

فلسطين اليوم

حذرت الأمم المتحدة، من توقف تام لأعمال الإغاثة في قطاع غزة في غضون أيام قليلة، في حال استمر عدم إدخال الوقود إلى القطاع، مشددة على وجود “حاجة ماسة الآن” لفتح المعابر الحدودية المؤدية إلى غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة أولغا شيريفكو، في مقابلة صحفية، إن الوضع الإنساني في غزة “لا يزال كارثيًا، ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.

الوضع في رفح

وتطرقت شيريفكو إلى الوضع الراهن في مدينة رفح جنوبي القطاع، بعد بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته هناك، في 6 مايو/أيار، ودفع سكانها للنزوح القسري.

وقالت إن أوتشا “تقدر أن أكثر من 450 ألف شخص” غادروا منذ ذلك التاريخ هذه المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

وأضافت أن فرق أوتشا “عندما تجولت في شوارع رفح، كان بإمكانها رؤية مدى تغير الوضع هناك بعد مغادرة الناس”.

وأوضحت قائلة: “المناطق التي كانت في السابق مكتظة بالأشخاص وخيام اللاجئين باتت فارغة تمامًا”.

ولفتت المتحدثة الأممية إلى أن “العديد من الذين غادروا رفح توجهوا إلى مناطق المواصي ومدينة خان يونس، وكذلك الأجزاء الوسطى من غزة”.

وتابعت: “كان على هؤلاء الناس مغادرة مناطقهم بكل متعلقاتهم، وحمل كل ما يمكنهم جمعه، لكن ما كان لديهم قليل جداً بالفعل”.

وأكدت أن الأوضاع المعيشية في الأماكن، التي اضطر هؤلاء الفلسطينيون إلى النزوح قسرًا إليها “سيئة للغاية”، لافتة إلى صعوبة وصف تلك الأوضاع بالكلمات.

وقالت شيريفكو: “لقد فقد الفلسطينيون الأمل، فيما لم يعد هناك مكان آمن في غزة”.

وأضافت: “هؤلاء الناس تم تهجيرهم عدة مرات، بعضهم 6 أو 7 أو 8 مرات أو أكثر، ينزح الناس مرة أخرى بحثاً عن الأمان، لقد رأينا مراراً وتكراراً أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.

واختتمت حديثها بمناشدة العالم “عدم نسيان الناس في غزة وما يحدث بها، وأن تبقى على جدول أعمالهم”.