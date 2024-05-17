قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم جباليا.. وآلياته تحاصر أهالي بيت حانون

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جباليا شمالي القطاع لليوم السادس على التوالي.

واستهدفت غاراتٍ الاحتلال المتواصلة جميع مناطق المخيم منذ الساعة الثانية فجراً، بالإضافة إلى قصفٍ مدفعي متواصل طال مناطق غرب المخيم، ومحيط مستشفى كمال عدوان

ووسط إطلاق نار كثيف، توسّع توغل آليات الاحتلال داخل المخيم، إلى جانب توسّع مناطق السيطرة النارية للاحتلال لتشمل حي القصاصيب، ومحيط مقبرة الفالوجا، ونهاية شارع الهوجا.

وتواصل آليات الاحتلال المتقدمة إلى مدخل بيت حانون محاصرة عددٍ من أهالي البلدة والنازحين في مراكز الإيواء دون تمكنهم من المغادرة.

وكان طيران الاحتلال قد شنّ فجر اليوم ومساء الخميس سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

يأتي هذا في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ225، إذ بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات 35,303، وبلغ عدد الإصابات 79,261 جريحاً، بحسب آخر تحديث من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.