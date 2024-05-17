الصحة بغزة: 31 شهيدا و56 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35303 شهداء و79261 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي بيانها اليومي، قالت الصحة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى الستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية،

وأكدت الصحة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.