إصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في مدن الضفة الغربية، واعتقلت 7 مواطنين من نابلس وقلقيلية والخليل.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد تامر فقهاء في ضاحية شويكة شمالي طولكرم واستجوبت ذويه.

في حين أعلنت سرايا القدس، كتيبة طولكرم تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال واستهداف مركباتهم بصليات كثيفة من الرصاص أثناء اقتحامها لضاحية شويكة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وفي نابلس، أصيب فجر اليوم الجمعة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق مدينة نابلس، حيث دارت مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس.

وأضافت المصادر إن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل في مخيم عسكر القديم، واعتقلوا منه الشاب أمير الأمير.

وأكدت مصادر محلية تعرض قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس من المنطقة الشرقية لإطلاق نار من قبل مقاوميين.

كما دهم الاحتلال بلدة دوما جنوبي المدينة، واعتقل الشابين: كريم عبد الباسط سلاودة وصلاح إبراهيم دوابشة بعد اقتحام منزليهما.

وكان جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية الشاب قصي شلباية من منطقة الضاحية شرقي نابلس، أثناء مروره على حاجز مستوطنة معاليه افرايم المقاومة فوق أراضي الفلسطينيين في منطقة الاغوار.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي خليل بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت هشام ذيب قريب الشاب طارق داود للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وكانت طواقم الإسعاف أعلنت الليلة الماضية إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة، كما حطمت آليات إسرائيلية صرح الشهيد محمود هلال في دوار الشيماء وسط قلقيلية.

في حين، اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد عدنان حلايقة بعد اقتحام منزله في بلدة الشيوخ شمالي الخليل.