جيش الاحتلال يعترف بقتيل سادس في صفوفه بكمائن غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في انفجار ذخيرة بالمنطقة المحاذية لغزة ليرتفع عدد الجنود القتلى خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين -بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة- في تفجير مبنى تحصنوا فيه بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة مساء أول أمس الأربعاء.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى خلال الحرب على غزة إلى 627، بينهم 289 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.