مستوطنون يحرقون شاحنة ويعتدون على سائقها شرق رام الله

فلسطين اليوم

أحرق مستوطنون، الليلة، شاحنة فلسطينية شرق رام الله، واعتدوا على سائقها، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اعترضوا شاحنة فلسطينية قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله، واعتدوا على سائقها، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، قبل أن يضرموا النار في الشاحنة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية بأن المستوطنين ظنوا أن الشاحنة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، حيث أنهم يعتزمون منع وصول أي شاحنة من الضفة تنقل مساعدات إلى غزة، مشيرةً إلى أن المستوطنين اعترضوا عدة شاحنات يوم الخميس للسبب ذاته، علمًا أن جميع الشاحنات التي تعرضت لاعتداءات لم تكن متوجهة إلى غزة

ويوم الأربعاء، منع مستوطنون 26 شاحنة تجارية من المرور من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر الثامن على التوالي، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبموازاة العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وسّع مستوطنون من رقعة اعتداءاتهم بأنحاء الضفة ضد المواطنين، واستهدفوا مرات عديدة الشاحنات المتوجهة إلى غزة، وقاموا بنهب عدد منها.