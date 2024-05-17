شهداء وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال جرائمه الدموية ضد المدنييين في قطاع غزة مستهدفا المنازل والمربعات السكنية بسلسلة غارة عنيفة أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب وأصيب آخران، في قصف للاحتلال قرب دوار العودة وسط رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض شرق المدينة لقصف من مدفعية الاحتلال.

وأصيب عدد من المواطنين في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على مخيم جباليا، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الاحتلال مربعات سكنية في مخيم جباليا.

وأعلنت مصادر طبية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس، في الساعات الأخيرة.

واستشهد مواطنان على الأقل في غارة شنها طيران الاحتلال عىلى تجمع للمواطنين.

وشن طيران الاحتلال غارات على منطقة عسقولة في غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح ومحيطه، كما قصف منزلا في حي الجنينة رفي راح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.