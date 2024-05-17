إعلام عبري: 7 أكتوبر يتكرر في الشمال وحزب الله غير مردوع ويصعّد هجماته

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام العبرية، اليوم الجمعة، أنّ "إسرائيل" صامتة أمام الاستهدافات التي يُنفّذها حزب الله، مضيفاً أنّ الهجوم الأخيرة لـ"إسرائيل" في جنوب لبنان، كان أمس الخميس عند الساعة 13:15 ظهراً.

وقال منتج تلفزيوني عمل سابقاً في إخراج الأخبار الدولية في القناة "10" العبرية، زيف روبنشتاين، إنّ "الأمر الصعب هو عدم رؤية الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية لما يجري حالياً في الشمال"، لافتاً إلى أنّ "7 أكتوبر يتكرر الآن، ولكن في الشمال".

وأشار روبنشتاين إلى أنّ "حزب الله يصعّد من استهدافاته، فخلال الأيام الأخيرة أسقط منطاد رصد، ولم تتوقف نيرانه نحو الثكنات والمستوطنات، وكذلك، المسيرات وطائرات الاستطلاع".

وفي سياقٍ مُتصل، قالت القناة "13" العبرية، إنّ حزب الله يزيد طوال الأسابيع الأخيرة من حجم استهدافاته، ويُنفذ استهدافاتٍ أكثر نوعية وأكثر تطوراً وجرأة.

كما أنّ "حزب الله غير مردوع، وهناك إصابات في الجانب الإسرائيلي خلال الشهر الأخير أكثر من الإصابات في جانب حزب الله"، وفق القناة العبرية.

وأمس، أكّدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ نزوح عشرات آلاف المستوطنين من شمالي فلسطين المحتلة، يمثّل "شهادة عجز لإسرائيل على مرّ أجيال"، واصفةً الأمر بـ"الخزي".

وتحدّثت الصحيفة عن "تفكّك المجتمع الإسرائيلي، والشعور العام بالضياع بين أفراده"، مؤكدةً أنّ تأهيل الأضرار، التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي، وتلك الناجمة عن سحق الردع وانهيار الثقة بين الحكومة والمستوطنين، "سيتطلب أعواماً".

بدورها، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس الخميس، أنّ وزارة الداخلية في كيان الاحتلال لم تُنفّذ أيّ سيناريو لحماية المستوطنين في حال اندلع أي قتال في الساحة الشمالية (عند الحدود مع لبنان)، كما أنّها "لم تُخصص موارد للاستعداد للسيناريو".