المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق استهداف مجاهديها، اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً في "إيلات"، وذلك بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، عبر بيان لها، استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وأمس الخميس، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بالطيران المسير هدفاً حيوياً في "إيلات" في فلسطين المحتلة.

وذكرت أيضاً أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي ، صباح الخميس، بواسطة الطيران المسير أيضاً.

وكانت قد ضربت، الأربعاء، أهدافاً حيوية للاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع في النقب المحتل.

وأوضحت، في بيان، أنّ الاستهدافات تمّت بواسطة صواريخ من نوع "الأرقب"، وهو صاروخ مطوّر من طراز "كروز".

وشددت على استمرارها في استهداف الاحتلال نُصرةً لغزة، ردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.