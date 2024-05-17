بمسيّرات انقضاضية.. المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة سلاح المدفعية في "جعتون"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله، تنفيذها هجوماً جوياً بعددٍ من المسيّرات الانقضاضية، على المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية "411" في "جعتون".

وأفادت المقاومة في بيانها، بأنّ الهجوم استهدف خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود الاحتلال، مؤكّدةً أنّ الهجوم أصاب أهدافه ‏بدقة وأوقع عدداً من قوات الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

وجاء في بيان المقاومة أنّ الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً للمقاومة في غزّة، ورداً على على عملية الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا.

وفي وقتٍ سابق، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن انفجار طائرة مسيّرة انتحارية في منطقة "غعتون" في الجليل الغربي، بعدما أشارت إلى تسلل طائرة من دون طيار عند خط المواجهة في أدميت وايالون وجورنوت وحانيتا وعرب العرامشة.

وقال مراسل إذاعة "جيش" الاحتلال، دورون كادوش، إنّ حزب الله أطلق عدة طائرات مسيرة نحو منطقة نهاريا.

فيما أكّدت صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ صفارات إنذار لا تتوقف قي الجليل في أعقاب خشية من تسلل طائرات مسيرة، مضيفةً أنّ صفارات الإنذار تأتي بعد يوم صعب في الشمال أُصيب فيه منطاد الإنذار لسلاح الجو "طل شمايم".