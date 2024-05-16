فلسطين اليوم

نظمت قوى التحالف الفلسطينية واللجان الاهلية في منطقة صور، الأربعاء، اعتصاماً جماهيرياً أمام مقر وكالة "الأونروا" في منطقة صور، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية واللجان ولفيف من العلماء وحشد جماهيري، بمناسبة الذكرى الـ ٧٦ للنكبة، ومواكبةً لمعركة طوفان الأقصى، ودعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته وتأكيداً على التمسك بـ"الأونروا" إلى حين العودة.





كلمة حزب الله ألقاها معاون مسؤول حزب الله في منطقة جبل عامل الاولى، الحاج خليل حسين، أكد فيها أن "ذكرى النكبة تأتي لتذكرنا بجرائم الاحتلال الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة، عندما هجر شعب بأكمله من أرضه وممتلكاته ليستبدل بدلاً عنه أقذر شعب أتوا من كل أصقاع الارض ليستعمروا في بلادنا".

وأشار حسين إلى أن "عملية طوفان الأقصى هزت الكيان الصهيوني، وكشفت كل الاقنعة عن وجوه الأنظمة العربية التي لطالما تخاذلت عن نصرة الشعب الفلسطيني، وأثبتت أن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين والمقدسات"، مؤكداً أن "المقاومة الإسلامية في لبنان لن توقف عملياتها العسكرية مع الاحتلال إلا بوقف العدوان عن قطاع غزة".



وأضاف عبد العال: "نحن اليوم أمام تحديات ومنعطف هام، سجلت قضية فلسطين بأنها عصية على كل المؤامرات، وأن معركة طوفان الأقصى جاءت لردع هذا المشروع الصهيوني، وإيقاف حالة التطبيع العربي الصهيوني".





بدوره، اعتبر رئيس رابطة علماء صور، فضيلة الشيخ حسن موسى، أن لا سبيل للخلاص من الاحتلال الصهيوني، الذي يحتل أرضنا منذ العام 1948 ويدنس مقدساتنا ويطرد شعبنا من أرضه إلا بالمقاومة والجهاد في سبيل الله، وعملية طوفان الأقصى جاءت لتثبت هذا المبدأ".









