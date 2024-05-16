فلسطين اليوم

نظمت "حركة الجهاد الإسلامي" في مخيم الجليل، مساء أمس الأربعاء، وقفة جماهيرية انتصاراً لأهلنا في غزة ووفاءً لدماء الشهداء، ودعماً لخيار الجهاد و المقاومة، بحضور عدد من العلماء وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.

وخلال الوقفة، ألقى مسؤول العلاقات في حزب الله في منطقة البقاع، الحاج سهيل عودة، كلمة أكد فيها على أن "النصر آت لا محالة بدماء الشهداء والأحرار، وأن لا نصر بدون دماء وتضحيات".

وأضاف عودة: "إن المقاومة ستلاحق العدو في اليقظة والمنام حتى بلوغ التحرير الكامل لأرض فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة، وأن الحق سينتصر مهما بلغت التضحيات".

بدوره، قال مسؤول علاقات حركة الجهاد الإسلامي في منطقة البقاع، أبو علاء سحويل، في كلمه له، قال فيها إن ذكرى النكبة تأتي هذه العام مزامنة مع معركة طوفان الأقصى، التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بكل قوة واقتدار دفاعاً عن المقدسات الإسلامية، ولتبقى القضية الفلسطينية حية في أذهان العالم".

وتابع سحويل: "المقاومة الفلسطينية ستنتصر في نهاية المعركة بعزم المقاومين الأبطال، وبفعل الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد".











