الحكومي: آلاف المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة بلا مياه ولا غذاء

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف إنه في ضوء توغل جيش الاحتلال الصهيوني ومحاصرته مخيم جباليا من الناحيتين الشرقية والجنوبية بشكل كامل، تصلنا عشرات المناشدات من سكان مدينة بيت حانون ممن تقطعت بهم سبل الحياة لليوم الخامس على التوالي، بعدما توغلت آليات الاحتلال وحاصرتهم من مدخل بيت حانون واجتاحت معسكر جباليا.

وأشار معروف في تصريح صحفي إلى أن آلاف المواطنين الذين يتواجدون حاليا في مدينة بيت حانون، لم يصلهم منذ بدء العملية العسكرية على مخيم جباليا أي طعام أو مياه ولا أي من مقومات الحياة وهم محاصرين بشكل تام داخل المدينة، فضلا أنهم يعانون جراء وصول آثار القصف الشديد وإطلاق النار على الجهة الشرقية من مخيم جباليا بشكل كثيف، ما تسبب بوقوع إصابات دون وجود أي نقاط طبية أو مستشفيات لإسعافهم بالمدينة، بعد تدمير جيش الاحتلال مستشفى مدينة بيت حانون.

وحمل معروف الاحتلال مسئولية حياة هؤلاء المواطنين وبينهم آلاف الأطفال والنساء، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية، بالتحرك لإنقاذهم وإنهاء حصارهم ووقف الجريمة التي يقوم بها جيش الاحتلال في مخيم جباليا وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى ونسف مربعات سكنية كاملة وتدمير المرافق العامة والمنشآت الخدماتية.