عباس في القمة العربية: لتفعيل منظومة الحماية المشتركة.. والسيسي: لن نقبل بالتهجير

فلسطين اليوم

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة ألقاها في افتتاحية القمة العربية في المنامة، إن الوقت قد حان "لتتوقّف الولايات المتحدة عن سياسة ازدواجية المعايير"، متسائلاً: "إلى متى سيستمر الإرهاب الإسرائيلي؟".

وشدد عباس على أنّ "الوقت أصبح ملحّاً لتفعيل شبكة الأمان العربية لحماية شعبنا"، مشيراً إلى أنّ الأولوية الآن هي "لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما لا بدّ من زيادة المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع".

كما أشاد عباس بالتحرّكات الطالبية في الجامعات الأميركية، وحول العالم، الرافضة للاحتلال.

من جهته، جدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، رفضه "تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم قسرياً".

وقال، منتقداً السياسة الدولية: "نحن لا نرى أي إرادة سياسية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والصراع في المنطقة".