لبنان: للمرة الأولى بصاروخ جو - أرض.. المقاومة تستهدف موقع المطلة وآلياته

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته عبر مسيّرة هجوميّة مسلّحة بصاروخين من طراز "‏S5‎‏".

وأفادت المقاومة، في بيانها، أنه عند وصول الطائرة إلى النقطة المحددة، ‏أطلقت المسيرة صواريخها على إحدى الآليات والجنود المتجمعين حولها، ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح"، قبل أن تستكمل "انقضاضها على الهدف المحدَّد لها وإصابته بدقّة".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله يستخدم، للمرة الأولى، مسيّرة مسلحة بصاروخ من طراز "‏S5‎‏"، وهو صاروخ جو أرض أُطلق نحو المطلة.

وقالت إنّ مستشفى "زيف" استقبل 3 جنود جرحى نتيجة صلية صواريخ قرب المطلة "أحدهم جروحه بليغة جداً، والآخران جروحهما طفيفة".

وأضافت أنّ صفارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها دوّت "بسبب الاشتباه في اختراق مسيّرة".