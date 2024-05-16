"جيش" الاحتلال يقرّ بإصابة 15 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 15 جندياً في صفوفه، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 11 جندياً أُصيبوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مع المقاومة الفلسطينية.

ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي إصابة 3 جنود في "المطلة"، من جراء إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من لبنان، الخميس، مؤكداً أنّ أحدهم يعاني جروحاً بليغةً جداً.

وسبق أن اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل 5 جنود من الكتيبة "202" من لواء المظليين، وإصابة 8 آخرين، في تفجير مبنى في جباليا، شمالي قطاع غزة.

أما في الشمال، حيث تتواصل المواجهات مع حزب الله، فتم إخلاء 3 إصابات أخرى، بحالة خطرة، من "كريات شمونة".

يأتي ذلك بينما تستمر المقاومة في غزة في تنفيذ العمليات النوعية ضدّ جنود الاحتلال وآلياته، مكبّدةً إياه الخسائر الفادحة، ولا سيما في جباليا شمالاً، ورفح جنوباً، اللتين تشهدان معارك محتدمة.

وعند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية التي تستهدف المواقع والآليات العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال.

وإذ يفرض الاحتلال رقابةً شديدةً بشأن خسائره، في العديد والعتاد، على الجبهتين، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة، وتلك في لبنان، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.