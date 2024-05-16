الصحة: 39 شهيدا و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35272 شهيدا و79205 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.