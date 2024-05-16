الاحتلال يهدم منزلين في بلدة إذنا غرب الخليل

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلا في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات، منطقة واد الريشة في بلدة إذنا، وهدمت منزلا مأهولا يعود للمواطن محمود يوسف أبو جحيش تبلغ مساحته 135 مترا مربعا، بعد أن أغلقت المنطقة ومنعت المواطنين والصحفيين من الوصول إليها.

وأوضح أبو جحيش، أن قوات الاحتلال أخطرته بالهدم قبل نحو ثمانية أشهر، وأنه توجه إلى محكمة الاحتلال وقدم كل الأوراق الثبوتية اللازمة، إلا أن الاحتلال دون سابق إنذار داهم المنزل وشرع بهدمه، رغم أنه لم يصدر أمراً بالهدم بحسب ما أبلغه المحامي، إذ لا تزال القضية تُنظر أمام محكمة الاحتلال.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن طاهر ابو زلطة، والذي يتكون من طابق واحد مساحته 160 مترا مربعا، ويأوي 6 افراد، في منطقة خلة ابراهيم في إذنا.