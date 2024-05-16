قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت، منذ مساء أمس الاربعاء وحتّى صباح اليوم الخميس، 12 مواطنًا فلسطينيًا -على الأقل- من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية.

وإلى جانب ذلك، نفذ الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لمحلات الصرافة في كافة المحافظات، وحقق ميدانيا مع مجموعة من الموظفين فيها، بينهم فتاة، فيما اعتقل آخرين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 8755 حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.