الاحتلال قطع الاتصالات عن غزة 10 مرات منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح بيان مشترك صادر عن "الإحصاء" و"الاتصالات"، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف غدا الجمعة، أن قطاع الاتصالات الفلسطيني تعرض لاستهداف مباشر وممنهج، تعمد فيه الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل متكرر ومتصاعد، وكان ذلك يتزامن غالبا مع تصعيد في الجرائم.

ولفت إلى أن قطع الاتصالات فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، كما أعاق عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب.