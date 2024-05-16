قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند الحواجز ومفترقات الطرق جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها من حاجز حوارة العسكري حتى حاجز زعترة العسكري، وعند الطرق الفرعية في محيط بلدتي حوارة وبيتا وحاجز المربعة وبوابة بورين، جنوب نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة، بذريعة البحث عن منفذ عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن قرب دوار سلمان الفارسي عند مدخل بلدة حوارة الشرقي.