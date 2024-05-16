"العدل الدولية" تبحث طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف هجوم الاحتلال على رفح

فلسطين اليوم

تبحث محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال لسحب قواته من رفح في جنوب قطاع غزة.

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد الاحتلال يوم غد الجمعة، حسب بيان صادر عن هذه الهيئة.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض سلطات الاحتلال على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر للكيان الإسرائيلي بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.