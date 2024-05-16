استشهاد الصحفي محمود جحجوح وأفراد من عائلته بقصف على غزة

فلسطين اليوم

استشهد فجر اليوم الخميس، الزميل الصحفي محمود جحجوح برفقة عدد من أفراد عائلته، بعد قصف الاحتلال لمنزله شمال قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال منزلاً لعائلة جحجوح في منطقة ابو إسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء بينهم الزميل الصحفي جحجوح.

وباستشهاد الزميل جحجوح، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 145 وفق معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.