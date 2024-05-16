إصابة مستوطن بعملية طعن جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بعملية طعن قرب مفترق "يتسهار" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مستوطنًا أصيب بعملية طعن على مفترق "يتسهار"، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط وبحث عن المنفذ.

وذكرت منظمة "يوش" إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية، إنه تم نقل المستوطن المصاب لمستشفى "بلينسون" حيث يتم تقديم العلاج له هناك.