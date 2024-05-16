جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ223 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

وشنّ جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عدة غارات على مخيم جباليا.

وارتفع عدد الشهداء الذي وصلوا لمستشفى الكويت التخصصي في استهداف منزل لعائلة الحلقاوي وسط رفح إلى 4 شهداء وهم: هيثم فريد نطط (22 عامًا)، والشهيد ناهض أحمد صلاح الحلقاوي(26 عامًا)، والشهيد فتحي عمر صالح (28 عامًا)، وأحمد صلاح الحلقاوي (65 عامًا).

واستهدف قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف من زوارق الاحتلال.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وارتقى شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة جحجوح في منطقة ايو إسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء من مناطق عدة من الزيتون والصبرة بعد تراجع قوات الاحتلال.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، راح ضحيتها أربع شهداء وعدد من المصابين في قصف منزل في مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح.

كما وصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قرب "نتساريم" وسط القطاع.

ومساء أمس الأربعاء، استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر من المواطنين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج 6 من أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة عسلية في شارع غزة القديم بمدينة جباليا شمال قطاع غزة، كما قصف شقة سكنية لعائلة الديري في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نسف مبانٍ شرقي مدينة رفح.