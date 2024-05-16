إصابة 5 جنود للاحتلال في عملية دهس في حيفا المحتلة

فلسطين اليوم

قالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن 5 جنود للاحتلال أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا المحتلة.

وأكدت طواقم "نجمة داود الحمراء" وصول 5 جنود إلى مستشفى "رمبام"، في العشرينيات من العمر، أحدهم في حالة متوسطة، بعد أن صدمتهم سيارة بالقرب من القاعدة التقنية للقوات الجوية في حيفا.

وجاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي بلسان شرطة الاحتلال أنه: "تم تلقي بلاغ قبل وقت قصير حول مركبة اصطدمت بعدد من الجنود الذين كانوا يقفون على الرصيف في شارع "موشيه ديان" في حيفا".