استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الخميس- قرب باب السلسلة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت قوات الاحتلال في بيان لها "تحييد مشتبه به" بعد محاولته طعن جنود حرس الحدود في شرقي القدس المحتلة قبل وقت قصير (فجرا اليوم).

ووفق البيان؛ وصل "مشتبه به" بالقرب من مركز شرطة شاليم في شرقي القدس، وأخرج سكينًا وحاول طعن أحد جنود حرس الحدود الذين كانوا يعملون هناك واشتبهوا به.