جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 من جنود وإصابة آخرين في تفجير مبنى بجباليا

فلسطين اليوم

أقر جيش الاحتلال بمقتل 5 جنود وإصابة آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة أمس الأربعاء.

ويأتي اعتراف الاحتلال بخسائره في العملية بعدما أفادت مصادر إسرائيلية أمس الأربعاء بمقتل وجرح 20 جنديا في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن حدث أمني وصفته بالصعب تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، وأشارت إلى أنباء عن قتلى، قبل إعلان جيش الاحتلال عن حصيلته.

وصعّدت المقاومة من عملياتها واستهدافها لجنود الاحتلال وآلياته بمختلف مناطق غزة خاصة في جباليا وشرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية.