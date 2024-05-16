3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة شبان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيد وإصابتان بجروحٍ ما بين متوسطة وخطيرة برصاص الاحتلال في طولكرم، قبل أن تعلن عن ارتقاء شهيدين آخرين متأثرين بجراحهما.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء الثلاثة هم: أيمن أحمد مبارك (٢٦ عاماً)، وحسام عماد دعباس (٢٢ عاماً)، ومحمد يوسف نصر الله (٢٧ عاماً).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، وانتشرت في دوار جمال عبد الناصر ومحيط جامعة القدس المفتوحة، وداهمت أحد محلات الصرافة في شارع نابلس بطولكرم، بعد تفجير بابه.

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة درات مع قوات الاحتلال في طولكرم، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.