العراق: بالطيران المسير.. المقاومة تستهدف مصفى حيفا النفطي وهدفاً في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها، بالطيران المسير، هدفاً حيوياً في "إيلات" بفلسطين المحتلة.

كما ذكرت أيضاً، أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي، صباح اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير أيضاً.

وكانت قد ضربت، أمس الأربعاء، أهدافاً حيوية للاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع في النقب المحتل.

وأوضحت، في بيان، أنّ الاستهدافات تمّت بواسطة صواريخ من نوع "الأرقب"، وهو صاروخ مطوّر من طراز "كروز".

كما أكّدت استمرارها في استهداف الاحتلال نُصرةً لغزة، ردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

ونشرت المقاومة، مشاهد مصوّرة لإطلاق صواريخ من نوع "أرقب"، في اتجاه أهداف حيوية إسرائيلية.

وكانت المقاومة قد استهدفت، فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً عسكرياً في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وكشفت مصادر الميادين، أنّ المقاومة في العراق، استخدمت سلاحين جديدين؛ الأوّل مسيّرة "الارفد"، والثانية لم تعلن اسمها بعد.

كما أضافت المصادر أنّ الطائرة الجديدة تستخدم للمرة الأولى، "وتختلف عن الطائرات المسيّرة السابقة، لجهة قدرتها التدميرية إلى سرعتها وتقنيّتها".