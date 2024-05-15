مخيم اليرموك: الجهاد الإسلامي تنظم ندوةً وتكريماً للمؤسسات العاملة في المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان

فلسطين اليوم

أكد مسؤول الساحة السورية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، م.خالد خالد "أبو الحسن"، أنه في الذكرى ال76 للنكبة الفلسطينية، ما زال اللاجئ الفلسطيني قادرٌ على الاستمرار بالرغم مما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الحركة في مقرها بمخيم اليرموك جنوب دمشق، للمؤسسات التي شاركت في مشاريع شهر رمضان المبارك في الساحة السورية.

وأضاف أبو الحسن، أن اللاجئ يعي دوره بشكل أساسي وهو قادرٌ على أن يقدم الكثير سواء في ميدان المواجهة المباشرة مع الاحتلال أو في ميدان العمل الخيري.

وتابع مسؤول الساحة، أن ما تم إنجازه في شهر رمضان هو ثمرة جهد جماعي بذله الجميع دون استثناء، موجهاً الشكر لكل العناوين التنظيمية التي ساهمت في هذا المنجز.

إضافة إلى ذلك، قال المهندس خالد: "أثبتنا أننا قادرون على أن نكون ابناء لكل شعبنا وأمتنا"، مشيراً إلى أن المخيمات الفلسطينية أثبتت أنها جسد واحد، وقادرة على الدعم والإسناد وأن تهب إلى النجدة في حال أصاب مخيم ما ظرف ألم به.

وشدد أبو الحسن، على أن ما تفعله الحركة اليوم في سورية، يوظف في المواجهة الكبرى في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة علماء بلاد الشام، الدكتور الشيخ عبد الله كتمتو، أنه يجب على من يسير في درب العمل الخيري أن يعلم أن هذا العمل لا يقل قيمة عن حمل السلاح في مقاومة الاحتلال، مبيناً أن ما تميزت به حركة الجهاد في العمل الخيري هو المساواة بين جميع الفلسطينيين والإخوة السوريين.

وأضاف د.كتمتو، أن المسلمين قاسموا جميع المجتمعات الإنسانية في عمل الخير إلا أنهم زادوا عليه أن جعلوه عبادة يتقربون بها إلى الله، مشيراً إلى أن مقياس العمل الخيري هو الإخلاص.

وعدد نائب رئيس هيئة علماء بلاد الشام، الأرباح التي تعود على فاعل العمل الخيري، بدءً بإشباع الجانب الديني، وصولاً إلى إشباع حاجة الحب والتقدير في المجتمع، وإنتهاءً بحقيقة أن العمل الخيري يعالج الأمراض النفسية.

وفي ختام الندوة، كرمت الحركة كلاً من لجنة العمل الخيري، جمعية القدس الخيرية، لجنة دمشق، لجنة ريف دمشق، وحدة التعبئة، وجهاز الحماية في الساحة، على جهودهم المبذولة خلال المشاريع الخيرية في شهر رمضان الماضي.























