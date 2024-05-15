حماس تنفي علاقتها بأعمال تخريبية في الأردن: مواجهتنا محصورة مع الاحتلال

فلسطين اليوم

نفت حركة حماس،الأربعاء، صحة التسريبات الإعلامية التي تزعم أنّ ثمة علاقةً للحركة بأعمال وُصفت بـ"التخريبية"، تمّ التخطيط لتنفيذها في الأردن.

وفي بيان أصدرته، استهجنت الحركة هذه التسريبات، مؤكدةً أن لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وأنّها لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدّدت حماس على أنّ سياستها ثابتة وواضحة، في حصر مواجهتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعدما أوردت وكالة "رويترز" أنّ الأردن أحبط "مؤامرةً تقودها إيران من أجل مساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم على تنفيذ أعمال تخريبية"، نقلاً عن مصدرين أردنيين، على حدّ زعمها.

وادّعت الوكالة أنّ "فصائل مدعومة من إيران في سوريا أرسلت الأسلحة إلى خلية لها صلات بكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نقلت عن مصدر أردني مسؤول قوله إنّ "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، أرسلتها جهة مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن".

وأضاف المصدر أنّ الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/مارس الماضي، مشيراً إلى أنّ التحقيقات ما زالت جارية.