بالصواريخ الثقيلة والأسلحة المناسبة.. حزب الله يستهدف "برانيت" و"ميرون" و"الرادار"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذها عدّة عمليات ضد المواقع الإسرائيلية، وذلك دعماً للمقاومة الفلسطينية ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، وتحديداً العدوان الأخير الذي استهدف سيارةً في محيط مدينة صور، يوم أمس.

واستهدف مجاهدو المقاومة مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة "برانيت" بصواريخ بركان الثقيلة. وأضافت المقاومة الإسلامية أنّه "تمت إصابة مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منه".

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة "ميرون".

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ الاستهداف في قاعدة "ميرون" تم بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، وتمت إصابة التجهيزات السابقة والمستحدثة في القاعدة، وتعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل.

وأيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بالأسلحة المناسبة المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، مؤكدة إصابتها وتدميرها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ صليات ثقيلة من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الشمال على مستوطنات خط المواجهة والجليل الأعلى.

وكشفت أنّه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخاً في الصليات الثقيلة للصواريخ على الشمال، ظهر الأربعاء.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ "التأهّب بلغ ذروته في مستوطنات الشمال".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت، الثلاثاء، في عملية واحدة ضدّ الاحتلال، 3 أهداف مرتبطة بمنطاد تجسّس إسرائيلي، بصورة متتالية.

وبحسب بيان المقاومة، الذي أعلنت فيه تنفيذ هذه العملية، فإنّ الأهداف هي: قاعدة إطلاق المنطاد، والتي تدمّرت، وآلية التحكّم في المنطاد، والتي تدمّرت كاملةً، وطاقم إدارة المنطاد، والذي أُصيب بصورة مباشرة، ووقع أفراده بين قتيلٍ ومصاب.